Це не останній вихід, – Юрчишин про те, чи підуть слідом за Притулою інші депутати з "Голосу"

Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос", адже вона віддалилась від своїх початкових засад. Однак слідом за волонтером політсилу можуть покинути й інші її члени.
Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин у програмі "Між іншим" заявив, що не бачить перспектив для "Голосу" при його чинному керівництві. За словами нардепа, наразі домінує бажання виходити з політсили.
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Що може врятувати ситуацію
Як розповів Юрчишин, зупинити процес виходу інших депутатів з "Голосу" може лише нормальна дискусія в межах партії. Втім, за його словами, як пів року тому керівництво не було готове допускати до неї осіб з альтернативною позицією, так і зараз цього не відбувається.
На мою думку, це не останній вихід, але говорити від своїх колег я поки що не готовий,
– наголосив депутат.
Як розповів Юрчишин, якщо не провести з'їзд партії та відкриту дискусію, то вихід депутатів з "Голосу" буде цілком логічним.
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Нардеп також підсумував, що прикро, коли партія "розкидається" найрейтинговішою людиною, яка має достатній рівень довіри, аби вивести політсилу на новий рівень.
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Що цьому передувало
- Сергій Притула 7 червня заявив, що виходить з партії "Голос". Він наголосив, що не йде з політики, а з політсили, яка "віддалилась від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".
- У політсилі одразу оприлюднили заяву, в якій наголосили, що не здивовані рішенням волонтера. Вихід з партії пояснили особистими амбіціями Притули, які нібито взяли гору над спільною ціллю.
- Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила, що наразі у політсилі чекають на письмову заяву Притули.