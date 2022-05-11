Юридично нікчемні, – "слуга народу" про маніпуляції росіян зі статусом Херсонщини

Росіяни планують створити на Херсонщині чергову псевдореспубліку та приєднати тимчасово окуповані території до Росії. Однак такі дії окупантів не мають ні юридичних перспектив, ні підтримки херсонців.

Про це 24 каналу розповів голова Херсонської обласної організації "Слуги народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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"Усе це юридично нікчемно. Воно ніколи не буде визнано ні Україною, ні міжнародною спільнотою, ні самими мешканцями Херсонської області", – запевнив "слуга народу".

Окупанти не мають підтримки

За словами Соболевського, мешканці Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відкрито виступали проти дій окупантів. Також вони категорично проти квазіутворень на території області.

Херсонська обласна рада свою позицію визначила в ухвалених раніше зверненнях, а мешканці свою позицію показали на багатотисячних мітингах, які проходили по всій області,

– зауважив "слуга народу".

Соболевський додав, що Херсонщина була, є та завжди буде територією України. Водночас жодного шансу провести "референдум" у росіян немає.

Можливе проголошення "ХНР": що відомо

На Херсонщині росіяни планують проголосити так звану "херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців шириться інформація, що після оголошення результатів "референдуму", окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до лав збройних сил Росії.

Відомо, що у квітні росіяни у приватній друкарні Нової Каховки запустили верстати й друкували бюлетені.

В ОК "Південь" повідомили, що у Херсонській області окупанти й колаборанти змінюють риторику щодо планів на "референдум" та намагаються підкупити населення рублевими виплатами.

Призначені окупантами так звані "представники влади Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявили, що проситимуть Володимира Путіна включити Херсонську область до складу Росії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області – це Україна. За його словами, будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" є абсолютно нікчемними.



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