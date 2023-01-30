Шмигаль не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України

Один з колишніх лідерів проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко досі є Героєм України. Петиція щодо позбавлення його такого звання набрала необхідну кількість голосів. Проте аналітики зазначають, що у чинного прем'єра не знайшлось підстав, аби забрати в колишнього соратника Медведчука цей титул.

Ініціатива щодо позбавлення проросійського народного депутата звання Героя України не так давно набрала необхідну кількість голосів – себто 27 тисяч. Тоді в Офісі Президента звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аби той проаналізував, опираючись на що, можна забрати в Бойка таку почесну нагороду.

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Бойко залишиться Героєм України

Відомо, що президент звернувся до глави уряду ще 9 грудня 2022 року щодо цього питання. Шмигаль, очевидно, ретельно проаналізував "наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка", проте таки нічого не знайшов.

До речі, про це стало відомо завдяки рухові "Чесно", що бореться з корупцією у нашій державі. Власне, його представники надіслали в ОП звернення. У відповідь на нього отримали пояснення стосовно того, чому Бойко буде Героєм України.



Відповідь від ОП щодо позбавлення Бойка нагороди / Зображення руху "Чесно"

Інші деталі, які потрібно знати про цю справу

Петицію про негайне позбавлення Юрія Бойка звання Героя України подав лейтенант Збройних Сил Андрій Гайдай.

Відомо, що цей одіозний народний депутат є у Реєстрі державних зрадників. Цікаво, на початку вторгнення він відмовився назвати Путіна тим, ким він є.

Водночас в Зеленського розповіли про два механізми, що можуть позбавити людину державних нагород. Власне, йдеться про те, що почесні титули можуть забрати в людини за скоєння тяжких злочинів або під час застосування персональних санкцій. Ці норми регулюються законами "Про державні нагороди України" та "Про санкції" – відповідно.

Окрім того, відомо, що Бойко неодноразово відвідував Москву та зустрічався там з кремлівським керівництвом.

Звання Героя Бойку присвоїв ще у 2004 році тодішній президент Леонід Кучма. У ті роки проросійський політик очолював НАК "Нафтогаз". Під час періоду перебування на посаді він "домовився" про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном.