Летять з величезною швидкістю: які ракети не можуть збивати українські сили ППО
Росія використовує для ударів по Україні величезний спектр ракет. Через відсутність спеціальних засобів сили ППО України, на жаль, не можуть збивати деякі ворожі ракети.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі українські військові не можуть збивати 6 типів ракет і реактивні снаряди РСЗВ.
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Сили ППО не можу збивати балістику
"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч", – розповів Ігнат.
Він пояснив, що ці ракети летять швидко й по балістичній траєкторії. За його словами, ракети фактично падають на ціль з величезною швидкістю.
Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів,
– сказав речник Повітряних Сил.
Він також додав, що під час використання С-300, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Тому, як каже Ігнат, окупанти часто потрапляють не туди, куди хотіли, внаслідок чого гинуть мирні люди. "У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", – сказав речник.
Також сили ППО України наразі не можуть збивати ракету Х-22, яка "хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину".
Ігнат пояснив, що її запускають з дуже великої висоти, "і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика".
Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці,
– розповів він.
Аналогічна ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", якими росіяни часто атакують Одеську область. Крім того, українські сили ППО не можуть збивати гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К.
"Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини", – зазначив Юрій Ігнат.Зверніть увагу. Росія 9 березня випустила по Україні відразу 6 "Кинджалів". Всього від початку повномасштабного вторгнення окупанти використали близько 20 "Кинджалів". У місяць Росія може виготовлювати 1 – 2 "Кинджали". Ворог має близько пів сотні цих ракет.
"Окрім того, також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності – так би мовити, нижчої, тактичної ланки. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення", – резюмував Ігнат.
Які ракети наразі не можуть збивати сили ППО
- 9М723 – балістична ракета "Іскандер-М",
- 9М79М – ракета "Точка-У",
- реактивні снаряди РСЗВ,
- Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна крилата ракета повітряного базування,
- Р-800 – крилата ракета берегового базування "Онікс",
- Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинджал",
- Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета.