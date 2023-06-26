Залишились двоє дітей та дружина: на фронті загинув розвідник Юрій Саманюк
26 червня 2023, 06:58Читать новость на русском
Джерело:Віктор Андрусів
На фронті загинув український військовий 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "Тринадцятий". Він був розвідником.
Про смерть Саманюка стало відомо 25 червня. Де саме загинув військовий – поки невідомо.
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Що відомо про загиблого Героя
Юрій Саманюк був воїном 93-ї окремої механізованої бригади. Він служив розвідником. Про смерть військового розповів ексрадник глави МВС Віктор Андрусів.
Загинув Юрій Саманюк. Мій друг. Багаторічний. Хочеться вам написати про цього воїна, але просто нема сил... Ти був воїном і пішов їм,
– написав він.
Відомо, що у Юрія залишилася дружина та діти.
Юрій Саманюк був розвідником / фото із соцмереж
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