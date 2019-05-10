11:22
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровщини

      3865 Читать новость на русском
      Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровщини Романа Токаря
      Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровщини Романа Токаря / Фото з відкритих джерел

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Романа Токаря.

      Прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган у себе на Facebook-сторінці зазначила, що попереднього прокурора, Віктора Матвійчука, обрали членом Вищої ради правосуддя.

      Читайте також: Луценко звільнив свого заступника

      Віктора Матвійчук уже працює на новій посаді. Юрій Луценко заявив, що обираючи нового прокурора, він радився з Матвійчуком. Луценко наголосив, що Токар зарекомендував себе як добрий організатор і принциповий керівник.

      Що відомо про Романа Токаря? Роман Токар пройшов шлях від помічника прокурора одного з районів Дніпра до заступника прокурора області. В обласній прокуратурі працює 19 років.

      За 2018 рік Роман Токар задекларував автомобіль Toyota 2011 року випуску, квартиру у Дніпрі, житловий будинок в області та одну земельну ділянку. Ще три земельні ділянки має дружина. За рік на посаді заступника прокурора Дніпропетровської області, начальника слідчого управління Токар заробив 622 тисячі 310 гривень.

      blog_ava
      Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
      сьогодні
      1945
      Теги: Новини України Новини політики Новини Дніпра Юрій Луценко ГПУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіяка
      сьогодні , 10:00 На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіяка
      Станіслав Безушко 137
      Смертельний перфоманс Сенцова привернув увагу всього світу, – друг політв'язня
      сьогодні , 08:40 Смертельний перфоманс Сенцова привернув увагу всього світу, – друг політв'язня
      Вікторія Кутьїна 1000
      Податки за Зеленського: що пропонують у команді
      сьогодні , 07:00 Податки за Зеленського: що пропонують у команді
      Яніна Ткачук 12539
      Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      9 травня , 23:55 Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      5118
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 травня , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 961
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук