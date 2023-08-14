Відправили на вічний спочинок: у ЗСУ підтвердили ураження штабу ворога під Маріуполем

У селі Юр'ївка під Маріуполем українські військові знищили командний пункт ворога. Окупанти розміщувалися у санаторії "Хвиля".

"Прильот" по ворожому штабу стався 14 серпня об 11:00 ранку і відразу відправив з десяток окупантів на "концерт Кобзона". У ЗСУ визнали цю "бавовну" за свою роботу.

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Під Маріуполем окупанти пішли за російським воєнним кораблем

Першим про удар по санаторію "Хвиля", де дислокувалися окупанти повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував фото та повідомив, що з місцевих ніхто не постраждав, серед окупантів – десятки поранених та вбитих.

Пізніше він також уточнив, що було два влучання в Юр'ївці. Перше по стадіону санаторія "Хвиля", де росіяни облаштували ремонтну базу. А другий прийшовся по казармам.

За його словами, у післяобідній час трупи ще вивозили, місце було досі оціплено.

У Маріуполь вже привезли 50 важкопоранених з Юр’ївки окупантів, два з них вже пішли в стан “хороший русский”. Інші мають всі шансу до ранку також потрапити на палубу крейсеру Москва,

– розповів Андрющенко.

У селищі Мангуш хірургія заповнена пораненими з Юр’ївки, зазначив він. Радник міської голови додав, що за кількістю автобусів, які евакуювалися з Юр’ївки до Донецька, можна говорити про знищення понад сотні окупантів.

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