З авто на єврономерах на Дніпропетровщині у поліцейських кинули гранату
Правоохоронці з групи швидкого реагування отримали інформацію про підозрілий автомобіль з єврономерами. Його зупинили, за кермом перебував 32-річний мешканець Вільногірська, що на Дніпропетровщині. Він не захотів показувати документи і кинув у поліцейських гранату.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв.
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На просте прохання показати документи чоловік, якого зупинила поліція, кинув бойову гранату. Внаслідок вибуху один поліцейський зазнав поранення.
Водій мав декілька бойових гранат і був готовий їх застосувати
На щастя, його напарник зреагував швидко і знешкодив зловмисника. Адже той вже був готовий кинути другу гранату.
Місце вибуху гранати
До слова, 16 березня 24 канал писав про небезпечну знахідку: гранатомет, вибухові пристрої та патрони, загорнуті у пакети для сміття, знайшли у закинутому будинку на Рівненщині.