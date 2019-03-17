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      З авто на єврономерах на Дніпропетровщині у поліцейських кинули гранату

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      На патрульних напали з гранатами
      На патрульних напали з гранатами / Нацполіція

      Правоохоронці з групи швидкого реагування отримали інформацію про підозрілий автомобіль з єврономерами. Його зупинили, за кермом перебував 32-річний мешканець Вільногірська, що на Дніпропетровщині. Він не захотів показувати документи і кинув у поліцейських гранату.

      Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв.

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      На просте прохання показати документи чоловік, якого зупинила поліція, кинув бойову гранату. Внаслідок вибуху один поліцейський зазнав поранення. 

      Затриманий
      Водій мав декілька бойових гранат і був готовий їх застосувати

      На щастя, його напарник зреагував швидко і знешкодив зловмисника. Адже той вже був готовий кинути другу гранату.

      Вибух
      Місце вибуху гранати

      До слова, 16 березня 24 канал писав про небезпечну знахідку: гранатомет, вибухові пристрої та патрони, загорнуті у пакети для сміття, знайшли у закинутому будинку на Рівненщині. 

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      Теги: Кримінальні новини Поліція Зброя Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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