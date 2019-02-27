З окупованого Донбасу до столиці евакуювали 12-річну дівчинку у важкому стані: відео

На Донбасі дванадцятирічна Юля опинилася в комі через хворобу. Тож з району проведення операції Об'єднаних сил літаком до столиці дівчинку евакуювали у важкому стані.

Таке рішення прийняв генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомили у прес-службі ООС.

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12-річна Юля опинилася в комі внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту.

У місті Лиман Донецької області, лікарі визначили, що єдиним шансом на порятунок дитини є термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії.

О 14 годині, сьогодні, 27 лютого, літак Ан-26 авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею,

– додали у прес-службі.

Підтримку надав голова Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександр Куць та волонтер з Дніпра Тетяна Губа.

Наразі літак благополучно приземлився на аеродромі Жуляни. Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування, яке, зважаючи на досвід та професіоналізм провідних нейрохірургів країни, дає надії на порятунок дитини.

Дивіться відео як дитину евакуювали з району проведення ООС: