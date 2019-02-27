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      З окупованого Донбасу до столиці евакуювали 12-річну дівчинку у важкому стані: відео

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      З окупованого Донбасу до столиці евакуйовано 12-річну дівчинку у важкому стані
      З окупованого Донбасу до столиці евакуйовано 12-річну дівчинку у важкому стані / Скріншот з відео ООС

      На Донбасі дванадцятирічна Юля опинилася в комі через хворобу. Тож з району проведення операції Об'єднаних сил літаком до столиці дівчинку евакуювали у важкому стані.

      Таке рішення прийняв генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомили у прес-службі ООС.

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      12-річна Юля опинилася в комі внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту.

      У місті Лиман Донецької області, лікарі визначили, що єдиним шансом на порятунок дитини є термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії.

      О 14 годині, сьогодні, 27 лютого, літак Ан-26 авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею,
      – додали у прес-службі.

      Підтримку надав голова Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександр Куць та волонтер з Дніпра Тетяна Губа.

      Наразі літак благополучно приземлився на аеродромі Жуляни. Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування, яке, зважаючи на досвід та професіоналізм провідних нейрохірургів країни, дає надії на порятунок дитини.

      Дивіться відео як дитину евакуювали з району проведення ООС:

      Порятунок дитини з району проведення ООС

      За рішенням генерал-лейтенанта Сергія Наєва з району проведення операції Об'єднаних сил літаком до столиці евакуйовано 12-річну дівчинку у важкому стані #ООС #операція_ОС У родині, що мешкає на Донеччині, сталася біда. Дванадцятирічна Юля внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту, який воно спричинило, опинилася в комі. Єдиним шансом на порятунок дитини, за визнанням консиліуму лікарів обласної лікарні, що у місті Лиман Донецької області, була термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії імені А. Ромоданова. Зважаючи на критичний стан дівчинки, Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення на проведення аеромедичної евакуації хворої. Підтримку надав Голова Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександр Куць, координація відбувалась за сприяння громадського діяча, волонтера з Дніпра Тетяни Губи. О 14 годині, сьогодні, 27 лютого, літак Ан-26 авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею. На даний момент літак благополучно приземлився на аеродромі Жуляни. Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування, яке, зважаючи на досвід та професіоналізм провідних нейрохірургів країни, дає надії на порятунок дитини. Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 27 лютого 2019 р.
       

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Діти і неповнолітні Новини Києва Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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