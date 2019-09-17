З початку війни на Донбасі кількість жінок в українському війську зросла вдесятеро

У Збройних силах України на військовій службі перебувають понад 27 тисяч жінок. Під час проведення військових дій на Донбасі загинули 7 жінок-військовослужбовців.

Відповідну статистику оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.

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Війна на сході внесла свої корективи. Дівчата не змогли залишатися вдома, коли в боях за свою землю, незалежність держави гинули їхні чоловіки, сини, друзі,

– зазначили у відомстві.

Статус учасника бойових дій за участь в Антитерористичній операції, а згодом в рамках Операції об'єднаних сил (з квітня 2018 року) надано 9916 жінкам, 166 жінок-військовослужбовців у період з 2014 року відзначені державними нагородами України.

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Що відомо про жінок в українській армії?У сучасній Україні Збройні Сили доволі тривалий час залишалися традиційно одними з найконсервативніших щодо питання перебування жінок на військовій службі. З 2016 року жінок допустили до раніше закритих військових спеціальностей, зокрема і танкістів. Законодавчо ці права закріпили лише у 2018 році. Тож навчальні заклади потроху відкривають свої двері для дівчат.



З вересня 2019 року українські дівчата також зможуть навчатися у військових ліцеях та закладах вищої освіти. Сьогодні кількість жінок, які навчаються у військових вишах та навчальних підрозділах, складає 8% від загальної чисельності зарахованих на навчання.



За інформацією Генштабу, зараз в армії перебуває 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 – старші офіцери. Для порівняння: минулого року в армії проходили службу 24 897 жінок, у 2017 році – більш ніж 23 тисячі, а в 2008 році їх було всього 1800.



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