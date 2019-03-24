З виборчої дільниці на Харківщині зникла печатка: що це означає

Секретар виборчої дільниці у селі Роздолля Харківської області заявила до поліції про зникнення печатки. А звинуватили в цьому голову дільниці, яка начебто загубила печатку. Трапилося це у п'ятницю, 22 березня.

Інцидент у селі Роздолля Первомайського району Харківської області зараз розслідують правоохоронці – про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

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Голова дільниці пояснила, що востаннє користувалася печаткою 20 березня. А 22 березня взяла її у секретаря для укладання якихось документів щодо забезпечення охорони порядку у день виборів.

Для цього жінка рушила до райвідділку поліції. Напівдорозі вона виявила відсутність печатки у сумці. За яких обставин зникла печатка – пояснень нема.

Якщо поліція виявить, що печатку таки викрали – винному загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.

Якщо виявиться, що голова комісії загубила печатку – вона отримає штраф у розмірі до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 гривня).

У будь-якому випадку буде виготовлено копію втраченої печатки, який міститиме літеру "Д" на робочій поверхні – що позначає дублікат. З цим дублікатом і працюватиме ДВК на виборах, офіційними будуть документи, засвідчені саме цією печаткою.



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Що таке дільнична виборча комісія?Виборча комісія – спеціалізований незалежний орган публічної влади, що організує, готує та проводить вибори різних видів. Систему виборчих комісій в Україні очолює Центральна виборча комісія. ЦВК контролює діяльність та забезпечення виборчих комісій нижчого рівня. Далі – окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії. ОВК діють у межах одномандатного (або територіального) виборчого округу, а ДВК – у межах виборчої дільниці.