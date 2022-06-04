За 100 днів повномасштабної війни окупанти завдали по Житомирщині близько 100 ракетних ударів

За 100 днів повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, окупантська армія завдала по громадах Житомирської області близько сотні ракетних ударів. Ушкоджень зазнали 2 600 будівель.

Як зазначив Овруцький міський голова Іван Коруд, серед них – об'єкти цивільної, промислової та військової інфраструктури. Він наголосив, що територіальна громада в Коростенському районі Житомирської області постраждала однією із перших.

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3 червня на брифінгу під час візиту в Овруч обласного керівництва, Коруд розповів, що наразі в громаді чекають на фахівців, які проведуть технічне обстеження пошкоджених будівель.

По Овруцькій громаді ворог наніс авіаудари практично одразу. На території громади є пошкодження будинків в населених пунктах і безпосередньо у самому Овручі,

– наголосив він.

Кореспонденти підкреслюють, що всього за 100 днів повномасштабної війни, Житомирська область зазнала близько 100 ракетних ударів. За приблизними підрахунками російські окупаційні війська завдали збитків на більш ніж 150 мільйонів гривень.

"Я думаю, що з понеділка буде комісія і відповідні фахівці, які проведуть технічне обстеження даних будівель, щоб оформити технічну документацію для відновлення цих будинків", – підсумував Коруд.

Обстріли Житомирщини: головне

Упродовж усього травня російські окупанти завдавали ракетних ударів по Малинській громаді на Житомирщині. 20 травня авіаудар по Малину спровокував пошкодження сотні будинків. Також зруйновано об'єкт інфраструктури. Відомо про трьох поранених.

Внаслідок останнього обстрілу загинув провідник пасажирського потягу. Ще четверо мирних жителів отримали осколкові поранення. За даними правоохоронців, також через удари крилатих ракет зруйновано низку приватних житлових будинків, господарських приміщень та об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріли Овруча, що на Житомирщині, почалися у березні. Тоді ДСНС повідомила про те, що авіаударом росіяни зруйнували сотні житлових будинків. Під завалами рятувальники виявляли тіла загиблих містян.

Також окупанти обстріляли в області склади трьох військових частин. Внаслідок атаки постраждали двоє військовослужбовців.

Щоб уберегти населення, на час воєнного стану у прикордонних районах Житомирської області діють тимчасові режимні обмеження. Цивільному населенню заборонили пересуватися пішки або на транспортних засобах з 22:00 – 5:00, перебувати в лісових масивах, перевозити зброю, фотографувати та знімати на відео дороги та інші важливі об’єкти інфраструктури, використовувати безпілотники, носити військову форму.

Окрім того, міський голова Житомира Сергій Сухомлин анонсував побудову оборонних споруд на кордоні з Білоруссю.

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