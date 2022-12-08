За бізнесмена Кауфмана внесли заставу, – ЗМІ

За одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, ймовірно, внесли заставку в 129 мільйонів гривень. Підозрюваний у створенні злочинної організації міг вийти із СІЗО.

Про це журналісти "Української правди" повідомляють з посилання на співрозмовника в правоохороних органах і пресслужбу САП. Хто саме вніс заставку за Бориса Кауфмана – не повідомляється.

До теми Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру

Кауфман вийшов із СІЗО

Інформацію підтвердили і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Журналістам повідомлили, що Кауфман уже вийшов із СІЗО.

Редакція 24 каналу звернувся за коментарем до Вищого антикорупційного суду України. У ВАКС обіцяли уточнити інформацію.

Що передувало внесенню застави за Кауфмана