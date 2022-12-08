За бізнесмена Кауфмана внесли заставу, – ЗМІ

8 грудня 2022, 16:24
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Джерело:

"Українська правда"

За одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, ймовірно, внесли заставку в 129 мільйонів гривень. Підозрюваний у створенні злочинної організації міг вийти із СІЗО.

Про це журналісти "Української правди" повідомляють з посилання на співрозмовника в правоохороних органах і пресслужбу САП. Хто саме вніс заставку за Бориса Кауфмана – не повідомляється.

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Кауфман вийшов із СІЗО

Інформацію підтвердили і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Журналістам повідомлили, що Кауфман уже вийшов із СІЗО.

Редакція 24 каналу звернувся за коментарем до Вищого антикорупційного суду України. У ВАКС обіцяли уточнити інформацію.

Що передувало внесенню застави за Кауфмана

  • 5 грудя затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Його викрили співробітники Національного антикорупційного бюро.
  • Відомого підприємця і власника ФК Чорноморець, який є засновником інвестиційних компаній Vertex United та TEDIS Ukraine, підозрюють у тому, що він є співорганізатором злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради.
  • 7 грудня Вищий антикорупційний суд відправив Кауфмана у СІЗО з альтернативною заставою у 129 мільйонів, хоча прокурор САП клопотав про арешт і більшу суму у випадку застави. Журналіст Олег Новіков повідомляв, що адвокат Кауфмана Ігор Фомін заперечував обґрунтованість підозри бізнесмену.
  • За даними Forbes, статки бізнесмена складають 220 мільйонів доларів, через що він може внести заставу.

Автор: Михайло Гема