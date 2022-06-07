За час повномасштабної війни населення Маріуполя зменшилося в 5 разів

Російська окупація змусила тисячі маріупольців покинути свої домівки. За попередніми даними, населення міста зменшилося у 5 разів.

Очевидно, що точні цифри людей, які виїхали з міста, назвати вкрай важко. Однак, за даними так званого Пенсійного фонду псевдореспубліки "ДНР", зараз у Маріуполі перебуває 46 тисяч осіб.

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Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб). Але частка літніх людей в структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі.

Загалом населення міста зменшилося у 5 разів:

приблизно 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;

50 – 70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;

47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;

понад 22 тисячі вбито російськими військами;

100 – 120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

Який вигляд має Маріуполь зараз / Фото з телеграму Маріупольської міської ради

Що зараз відбувається у Маріуполі

Російські окупанти, нещадно знищивши Маріуполь, тепер намагаються захопити все, що ще вціліло. Так, нещодавно вони захопили місцеві відділення Укрпошти й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

При цьому окупанти нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах – звідти вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять свої, російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк.

За останніми даними Петра Андрющенка, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.

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