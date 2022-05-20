За час війни ЄС проявив себе дієвою організацією, НАТО – навпаки, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що за ці кілька місяців кожен зміг побачити колосальну підтримку від ЄС. Водночас саме НАТО стала тією організацією, яка висловлює стурбованість.

Про це він заявив під час телемарафону. Як зазначив Дмитро Кулеба, війна допомогла зняти маски з усіх та показати справжнє обличчя, передає 24 канал.

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Курс на НАТО триває, але...

Дмитро Кулеба підкреслив, що згідно з Конституцією Україна продовжує свій шлях до НАТО. Разом з тим він додав, що війна стала тим лакмусовим папірцем, який дозволив зрозуміти, хто підтримує нашу державу зараз, а хто – ні.

Перед війною в українському суспільстві вважали, що НАТО – це сила, це круто, а ЄС – це щось слабке та вміє лише висловлювати занепокоєння. Війна ж показала, що все сталося рівно навпаки,

– наголосив Кулеба.

Міністр наголосив на тому, що Євросоюз ухвалив "історичні революційні рішення". Мовиться і про надання Україні коштів для покупки зброї, і про накладення санкцій проти Росії, і про визнання нашого курсу на євроінтеграцію.

Ба більше, від початку війни ми могли побачити, що ЄС – та організація, яка здатна не лише висловлювати занепокоєння. Вона дійсно може діяти єдиним фронтом, ухвалювати сильні та потужні рішення.

Чого не скажеш про НАТО. Сам Альянс упродовж трьох місяців не зробив нічого, щоб Україна могла пришвидшити перемогу або ж бодай захиститися від атак Росії.

Не забув Дмитро Кулеба про країн-членів НАТО, які невеликими групами, але все ж допомагають нашій державі. Вони забезпечують Україну всім необхідним, а також допомагають нам долати ворога.

Водночас вступ нашої держави до НАТО може зменшити ризики ядерної війни. Принаймні у цьому переконаний посол України в Німеччині Андрій Мельник. Що ж стосується наших шансів стати частиною Альянсу, то вони сьогодні значно виші, ніж були до початку війни.

Росія продовжує погрожувати за вступ у НАТО

18 травня Фінляндія та Швеція одночасно подали заявки на вступ до НАТО. Першу Росія вже почала залякувати. Мовляв, за членство в Альянсі на неї очікує "сюрприз". Відповідну заяву зробила представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова. Зокрема вона підкреслила, що відповідь Росії буде військовою, але жодних деталей не повідомила.

Тим часом президент США Джо Байден пообіцяв Швеції та Фінляндії захист до моменту, коли вони стануть членами НАТО.

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