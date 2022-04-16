Зеленський розповів, скільки українських військових загинули під час війни

Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули до 3000 тисяч українських військових.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський оприлюднив під час інтерв'ю іноземному виданню. Такі дані Президент України озвучив станом на 15 квітня – тобто 51 день повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Зеленський сказав, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових,

– мовиться у повідомленні.

За словами Президента України, близько 10 тисяч українських військовослужбовців дістали поранення. На жаль, важко сказати, скільки з них виживуть.

Втрати серед цивільних людей достеменно невідомі

Володимир Зеленський пояснив, що втрати цивільного населення порахувати значно важче.

"Дуже важко говорити про цивільних, бо Південь нашої країни, де блоковані міста й містечка — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на Схід, а також район на Схід від Волновахи — ми просто не знаємо, скільки людей померли в тих заблокованих районах", – пояснив президент.

Говорячи про втрати, Володимир Зеленський запевнив, що це дуже боляче. Додав, що ми повинні робити все, щоб ця війна не була нескінченною.

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