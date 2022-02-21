Російські підрозділи просуваються до кордону України, – Білий дім

Джейк Салліван заявив, що, за даними Білого дому, війська Росії просуваються ближче до кордону з Україною. За його словами, на це вказують усі ознаки.

Про це радник президента США з нацбезпеки повідомив в ефірі телеканалу ABC News 21 лютого.

Читайте також "Російські матері будуть плакати за своїми синами": Джонсон потужно підтримав Україну в Мюнхені

Американський посадовець зазначив: "Усі ознаки вказують на те, що Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення масштабного військового вторгнення в Україну".

Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це виглядає так, наче росіяни просуваються,

– продовжив Джейк Салліван.

Варто наголосити, що Олексій Резніков 20 лютого запевнив, що про напад говорити недоречно. Міністр оборони пояснив, що наразі агресор не сформував ударних угруповань.

Україна готова дати відсіч Росії

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

Катастрофа для Росії, – Байден про ймовірний напад Путіна: дивіться відео