Неймовірно дошкульна машина, – Черник припустив, як довго Росія готова жертвувати винищувачами

Лише за два тижні Росія втратила понад 15 винищувачів Су-34 та Су-35. І, здається, російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації на користь досягнень на Сході України.

Винищувачі будуть активними, найімовірніше, до виборів президента Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, тому що Владіміру Путіну потрібні "перемоги".

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"Винищувачі – неймовірно дошкульна машина. Авдіївку засипали коригованими авіабомбами насамперед калібру ФАБ-500 та УПАБ-1500. ФАБ до 6 одиниць можуть брати на фюзеляж, а УПАБ до 3. Поставили абсолютний рекорд з часів Другої світової війни, за добу скинули приблизно півтори сотні бомб. Десь великою мірою Авдіївка і впала, бо не могла витримати такого шаленого бомбового навантаження", – наголосив військовий експерт.

Як довго росіяни будуть жертвувати винищувачами

На думку Черника, ще півтора тижня росіяни будуть готові йти на жертви. КАБи неймовірно перешкоджають українським військовим, а Владіміру Путіну потрібний результат якраз до виборів 15 – 17 березня. У Кремлі мріють вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. За їхньою шкалою, мета повністю виправдовує засоби. Імовірно, окупанти готові втратити ще 15 – 20 винищувачів, якщо зможуть реалізувати цей план.

Опісля президентських виборів у Кремлі оцінять обставини. Сподіваємося, ворог не зможе втілити свій задум. Відтак, мабуть, застосування винищувачів дещо знизиться, але точно не зупиниться. У росіян надзвичайно специфічна логіка. Черник пригадав Чорнобаївку на Херсонщині, де окупанти на одному місці розташовували авіацію, а українські військові її вправно ліквідовували.

І так 25 разів. Гомо сапієнс може дійти до висновку, що це непродуктивно на 3, ну, на 5 раз. Але ж не на 20,

– підкреслив Петро Черник.

Скільки Су-34 в Росії

Черник розповів, що станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти мали приблизно сотню Су-34. Вдалося знищити понад 25 "сушок" і сміливо можна додати ще десяток. Адже не завжди є можливість підтвердити, що літак згорів. Особливо на початку війни, коли були повітряні бої. Якщо в робочому стані росіяни мають 70 одиниць Су-34, для них це вже дуже добре.

Є цікавий момент, який називається "випереджальність винищування". За лютий Україна збила більше десятка Су-34, а за 2023 рік у стрій стало всього 6 одиниць. Якщо такими темпами будемо нищити російську авіацію, то з великою імовірністю за кілька місяців можемо повністю розв'язати проблему із Су-34.

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