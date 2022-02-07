За кермом – людина в червоному: у ДБР допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі

У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва. На цих кадрах – те, як пересувалась машина з нардепом Олександром Трухіним до місця ДТП.

Слідчі Бюро виявили, що на усіх відео з камер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. А на кадрах, які оприлюднили з місця аварії, видно, що сам Олександр Трухін був у білій сорочці.

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Водія в червоному зафіксувала і остання робоча камера

Водія саме в червоному одязі зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі Борисполя. Проте на самій ділянці, де сталась ДТП, камер спостереження немає – їх було демонтовано.

У ДБР призначили низку експертиз

Саме тому в ДБР призначили низку експертиз, які б установили особу водія у момент автотрощі. Поки що завершили 4 з них, п'ята – у процесі. Вже після її завершення можна буде говорити точно, хто саме керував авто.

У Бюро кажуть, що дослідили вже велику кількість матеріалів, справа налічує вже 5 томів.

У Державному бюро розслідувань кажуть, що звертались офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але там чомусь цього не зробили.

ДБР оприлюднило скриншоти з відео / Фото ДБР

Бюро з'ясовує, чому відео з камер патрульних не передали раніше

У ДБР кажуть, що звернулись до журналістів "Української правди" з проханням надати всі матеріали розслідування та повідомити про їхні джерела. Наразі слідчі з'ясовують, чому відео не потрапило до них раніше – після запиту до МВС.

У справі допитали свідків – в тому числі самого нардепа Трухіна, інших учасників ДТП та поліцейських.

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Чому у ДБР викликали поліцейського Сергія Петрика У Бюро розповіли, що поліцейського, відео з камери якого оприлюднили журналісти, викликали на допит повторно – у якості свідка. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію. Наміру висувати підозру правоохоронцю не мають.

Дивіться відео з камер спостереження на трасі:

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