За кермом – людина в червоному: у ДБР допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі
Джерело:ДБР
У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва. На цих кадрах – те, як пересувалась машина з нардепом Олександром Трухіним до місця ДТП.
Слідчі Бюро виявили, що на усіх відео з камер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. А на кадрах, які оприлюднили з місця аварії, видно, що сам Олександр Трухін був у білій сорочці.
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Водія в червоному зафіксувала і остання робоча камера
Водія саме в червоному одязі зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі Борисполя. Проте на самій ділянці, де сталась ДТП, камер спостереження немає – їх було демонтовано.
У ДБР призначили низку експертиз
Саме тому в ДБР призначили низку експертиз, які б установили особу водія у момент автотрощі. Поки що завершили 4 з них, п'ята – у процесі. Вже після її завершення можна буде говорити точно, хто саме керував авто.
У Бюро кажуть, що дослідили вже велику кількість матеріалів, справа налічує вже 5 томів.Зверніть увагу! У Державному бюро розслідувань кажуть, що звертались офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але там чомусь цього не зробили.
Бюро з'ясовує, чому відео з камер патрульних не передали раніше
У ДБР кажуть, що звернулись до журналістів "Української правди" з проханням надати всі матеріали розслідування та повідомити про їхні джерела. Наразі слідчі з'ясовують, чому відео не потрапило до них раніше – після запиту до МВС.Важливо! У справі допитали свідків – в тому числі самого нардепа Трухіна, інших учасників ДТП та поліцейських.
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Чому у ДБР викликали поліцейського Сергія ПетрикаУ Бюро розповіли, що поліцейського, відео з камери якого оприлюднили журналісти, викликали на допит повторно – у якості свідка. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію. Наміру висувати підозру правоохоронцю не мають.
Дивіться відео з камер спостереження на трасі:
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