За кібератакою на державні сайти України стоїть Росія, – Білий дім

У США заявили, що за останньою потужною кібератакою на сайти України стоїть Росія. Хакери збирали розвідувальні дані для підготовки масштабної атаки.

США надали Україні допомогу для ліквідації наслідків атаки

Вашингтон має інформацію, яка пов'язує інфраструктуру російської розвідки з великим обсягом даних, що передавалися на IP-адреси і домени в Україні. Про це заявила заступниця радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер.

Актуально Усе про кібератаку на Україну 15 лютого: постраждали банки, уряд та сайти силових відомств

Ми вважаємо, що російський уряд несе відповідальність за широкомасштабні кібератаки на українські банки на цьому тижні,

– зазначила Нойбергер.

Вона уточнила, що російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі. Все для того, щоб зібрати розвіддані і підготувати ґрунт для масштабної кібератаки.

США надали допомогу Україні в ліквідації наслідків DDoS-атаки. В результаті вплив хакерів на українські структури виявився обмеженим.

Коротко про масштабну кібератаку 15 лютого

Кібератаку здійснили на українські банки, сайти органів влади, портал "Дія" та енергетичний блок.

Спочатку її вплив відчули користувачі додатку "Приват24". Пізніше стався глобальний збій і в "Ощадбанку".

Не працювали й сайти МЗС, Міноборони, ДСНС, ЗСУ та інших міністерств і відомств.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що збої сталися через масовану Ddos-атаку. Тобто на сервери сайту надходила величезна кількість запитів, які було складно оперативно обробити.

До теми дивіться відео про кібератаки на урядові сайти у січні: