"За" – майже 250 нардепів: коли Рада розгляне відкликання Разумкова

Верховна Рада розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера вже у четвер, 7 жовтня. "За" свої голоси віддали 246 народних обранців.

Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Політик у відповідь заявив, що не тримається за посаду, адже це – лише інструмент.

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Разумков також наголосив, що не збирається затягувати процес.

Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,

– заявив Разумков.

Заперечення від Разумкова