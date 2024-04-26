За міністра агрополітики Сольського внесли заставу у понад 75 мільйонів гривень

За міністра агрополітики Сольського, якому нещодавно обрали запобіжний захід, вже внесли заставу. Її розмір становив понад 75 мільйонів гривень.

Про те, що за Сольського внесли заставу, повідомив його адвокат Кульчицький.

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Які вимоги покладені на Сольського

Сольський вийшов із СІЗО. Тепер він зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет.

Крім цього, міністру заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Нагадаємо, що Сольському обрали запобіжний захід зранку 26 квітня. Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою з можливістю внесення застави у трохи більше як 200 мільйонів.

Прокурори не хотіли, аби міністра мав можливість вийти під заставу, мотивувавши це тим, що Сольський батько трьох неповнолітніх дітей і високопосадовець, який має закордонні відрядження. Тож є ризик, що він може вільно покинути Україну та уникнути покарання.

Сторона захисту заявила, що названа сума є непідйомною для Сольського й запевнила, що ризики про його можливий виїзд з країни "необґрунтовані".

Сольський продовжує виконувати повноваження міністра

У Мінагро повідомили, що Сольський, якого підозрюють у заволодінні державною землею, продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, що 24 квітня міністр подав у відставку. Його заяву Верховна Рада розгляне на одному із найближчих пленарних засідань.