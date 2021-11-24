За місяць Росія перекинула на Донбас 19 колон з озброєнням та 8 вагонів із боєприпасами

Росія перекинула на окуповані території Донбасу 40 вагонів-цистерн з пальним, а також 8 вагонів з боєприпасами. Відповідні дані зафіксували упродовж 9 жовтня – 11 листопада.

Місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва повідомила, що у вагонах-цистернах містять пально-мастильні матеріали. Їхня загальна вантажність становить 2 399 тонн.

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Окрім того, упродовж зазначеного періоду в Україну з країни-агресорки прибули 19 колон вантажівок. Зокрема, у деяких з них нарахували до 15 одиниць транспорту.

Ці вантажівки "були завантажені різними видами озброєння та боєприпасів".

Командування збройних сил Росії продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, на окуповані території привезли:

ручні гранати РГО та РГН;

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50;

переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла";

системи радіоелектронної боротьби "Леєр" та "Житель";

3 БПЛА "Орлан-10";

один БПЛА "Гранат-1".

Арахамія про стягування російських військ

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього разу Кремль грає у гру "велика загроза".

За словами політика, наразі метою країни-агресорки є домогтися максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2".

Арахамія запевнив, що Україна опрацьовує різні сценарії розвитку подій. Україна має завжди бути напоготові. Такими стали сучасні реалії, у яких живуть мільйони людей.