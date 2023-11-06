За ніч були знищені 15 "Шахедів" і КАР X-59, – Повітряні сили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія щодня атакує міста нашої держави. Зокрема, за допомогою ракет та дронів. У Збройних Силах сказали, скільки повітряних цілей було знищено.
У ніч проти понеділка, 6 листопада, відбувся черговий масований обстріл України з боку ворожого війська. У Повітряних силах констатували, що ППО збила 15 безпілотників типу "Шахед".
Дивіться також Били ракетами і "Шахедами": у ЗСУ розповіли про нічну атаку, влучання в Одесі та знищені дрони
Робота ППО під час масованого удару
Зазначимо, що почали атакували нашу державу загарбники ще від 20:00, 5 листопада. Окрім 15 "Шахедів", протиповітряною обороною було ліквідовано одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59,
– йдеться у повідомленні.
Водночас відомо, що росіяни випустили:
- по одній керованій ракеті Х-31 та Х-59 з окупованої Херсонщини.
- одну протикорабельній ракету П-800 "Онікс", одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.
- 22 ударних дронів Shahed-136/131 типу із району мису Чауда в Криму.
Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року
Більше про нічну атаку
- Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог намагався атакувати, зокрема, припортову інфраструктуру на Одещині.
- Натомість були влучання в житлові будинки мирних людей та Одеський художній музей, який є спадщиною ЮНЕСКО. Внаслідок цього є потерпілі.
- Разом з тим голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що дрон-камікадзе був зафіксований над його регіоном. Ціль збила ППО.
- А от у Військово-морських Силах зазначали, що під час атаки окупантів по Одесі корабельно-катерним складом було знищено 2 дрони-камікадзе типу "Шахед"
- Окрім того, неспокійно було у Миколаївській області. Цей регіон також був під ударом – російські окупанти випустили по ньому ракету.