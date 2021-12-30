За нове вторгнення Росії в Україну будуть жорсткі санкції, – глава МЗС Великої Британії
Джерело:"Європейська правда"
Велика Британія попередила Росію, що у випадку нового вторгнення в Україну будуть жорсткі санкції. Офіційний Лондон наголосив: країна не сприймає спроби Кремля звинуватити у напрузі Україну або НАТО.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зауважила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Велика Британія та НАТО чітко заявили про це.
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Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії,
– наголосила політикиня.
За діями Росії стежать
Трасс наголосила, що Велика Британія уважно стежить за зусиллями Росії. Країна-агресорка намагається створити привід для конфлікту, висуваючи брехливі звинувачення у бік України та НАТО.
Очільниця МЗС Великої Британії зауважила: Україна демонструє похвальну стриманість, а НАТО за своєю суттю є оборонним Альянсом.
Очільники європейських МЗС провели розмову
- Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії.
- Пріоритетною стала тема російської агресії. Політики обговорили спільну відповідь у разі загострення ситуації.
- У Держдепі США наголосили, що під час розмови підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подальшу агресію у бік України.