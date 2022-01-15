За одну годину, – Лукашенко заявив, що місію ОДКБ в Казахстані розробив він з Путіним

Олександр Лукашенко вирішив налякати "недоброзичливців" військовою місією Організації Договору про колективну безпеку. Ба більше, він стверджує, що операцію в Казахстані розробили особисто президенти Росії та Білорусі.

Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.

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Самопроголошений президент каже, мовляв, воювати з ОДКБ небезпечно.

Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів,

– стверджує Лукашенко.

За його словами, мовляв, головний підсумок операції – що перемогти ОДКБ неможливо.

Місію в Казахстані розробили Путін та Лукашенко

Лукашенко заявив, нібито операцію в Казахстані до деталей розробили президенти Росії та Білорусі. Ба більше, протягом однієї години.

"Міністерство оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану", – каже Лукашенко.

Війська ОДКБ в Казахстані: що відомо

Після початку протестів у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ.

Після цього в Організації заявили, що направлять до країни своїх "миротворців". Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн.

11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію ОДКБ завершили. 13 січня стартувало поетапне виведення контингенту, яке триватиме 10 днів.

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Білоруські протести почались у серпні 2020 року. Вони тривали близько пів року, тобто значно довше, ніж в Казахстані. При цьому жодних сил ОДКБ туди не вводили.