За основу прийняли законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб

Верховна Рада прийняла за онову законопроєкт №11079 – про мобілізацію засуджених осіб. Раніше його рекомендував прийняти комітет Ради.

"За" проголосували більшість нардепів. Однак, скоріше за все, законопроєкт ще поправлять до другого читання.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив у своєму телеграм-каналі, що ризики по антикорупції та по важких злочинах обіцяють прибрати до другого читання.

Що відомо про законопроєкт №11079

Законопроєкт націлений на те, щоб дозволити мобілізацію за контрактом засуджених до позбавлення та обмеження волі.

Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

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Які засуджені точно не підпадатимуть під мобілізацію

Голова комітету Верховної Ради Сергій Іонушас раніше повідомляв журналістам "РБК-Україна", що мобілізуватимуть не всіх.

Зокрема мобілізація буде заборонена для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Зазначимо, що також 10 квітня на черговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали за основу законопроєкт під номером 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Депутати радять, аби ухилянтів не карали в'язницею, а значними штрафами.