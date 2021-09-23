За пів року кількість жертв серед цивільних на Донбасі зросла на понад 50%, – ООН
В ООН заявили, що безпекова ситуація на Сході України значно погіршилася. Лише за останні пів року кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій зросла на понад 50%.
Про це розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.
За її даними, з 1 лютого по 31 липня 2021 року Всеукраїнська комісія з прав людини зафіксувала 62 жертви серед цивільного населення, з них:
- 15 загиблих;
- 47 поранених.
Богнер розповіла, що така негативна тенденція продовжується. У період з 31 липня по 20 вересня внаслідок бойових дій зафіксували 16 жертв серед цивільного населення (2 загиблих, 14 поранених).
В ООН зазначають, що це найвищий показник від червня 2020 року. У місії також вказали, що режим припинення вогню 27 липня 2020 року призвів до шестикратного зниження втрат серед цивільного населення, якщо порівнювати з періодом за рік до припинення.
Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке захищає життя цивільного населення. Закликаємо сторони конфлікту здійснити заходи з припинення вогню, і таким чином значно зменшити вплив бойових дій на цивільне населення,
– додала Богнер.
Зауважимо, що Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він нагадав її учасникам про війну, яка триває в Україні восьмий рік поспіль.
Бойовики обстрілюють цивільну інфраструктуру
Лише від початку вересня мирні мешканці окупованих територій Донбасу двічі потрапляли під обстріли окупантів:
- 16 вересня російські найманці обстріляли село Іллірія, що на Луганщині. Від дій ворога постраждала будівля храму Олександра Невського, зведеного ще в 19-му столітті, але найголовніше – цивільне населення.
- 11 вересня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру на Донбасі. Тоді під вогнем опинилася Новогнатівка. На щастя, постраждалих осіб серед цивільного населення немає.