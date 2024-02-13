Серйозні моменти: Черник назвав 5 чинників, за яких зникне загроза від Росії
13 лютого 2024, 22:01Читать новость на русском
Наявність у ЗСУ великої кількості потужної зброї може дійсно змінити хід війни. Однак, крім того, є ще 5 чинників, які зможуть допомогти Україні позбутись загроз від Росії.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, це дуже серйозні моменти.
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Про які 5 чинників мовиться
Петро Черник зазначив, що є 5 умов, за яких зникне загроза від Росії:
- Розпад Росії;
- Якщо відібрати в окупантів ядерну зброю;
- Відсікання їх від Сибіру, природних ресурсів;
- Вступ України до НАТО, військовий союз зі США;
- Те, що утвориться навколо Москви, три – чотири покоління переживе санацію – комплексне очищення.
Все інше – ілюзії. Чи зараз ці обставини складаються? На мій погляд, не складаються,
– вважає він.
Військовий експерт підкреслив, що зараз Владімір Путін по-справжньому шантажує Захід ядерною зброєю. Також західні держави бояться неконтрольованого та різкого розпаду Росії.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують чинити опір російським окупантам. Особливо важкою ситуація є на Сході України. Водночас попри шалені втрати загарбники не припиняють спроб наступати. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення.
- Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 1 090 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 397 080 російських солдатів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію, яка склалася на фронті. Генерал зазначив, що українська армія перейшла від наступальних до оборонних операцій.
- Видання Reuters написало, що російські загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, на думку аналітиків, окупанти потенційно можуть витримати ще 3 роки важких втрат.