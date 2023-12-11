Експерт відповів, за якої температури можливий неминучий блекаут

В Україні існує загроза аварійних відключень світла всього після декількох днів морозу. Експерт вважає, що блекаут неминуче може наступити при досягненні певної температурної позначки.

Нещодавно в "Укренерго" попередили про можливі проблеми в енергетиці, закликавши до економії. Причиною цього є зниження середньодобової температури до -4 градусів за Цельсієм. За словами експерта Олега Попенка, який є засновником ГО "Союз споживачів комунальних послуг України", енергосфера існує під тиском технічних, воєнних та фінансових чинників.

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Українська енергетика проти морозу

По-перше , на території України чимало об'єктів енергетичної інфраструктури були пошкоджені внаслідок ракетних ударів і атак "Шахедів".

, на території України чимало об'єктів енергетичної інфраструктури були пошкоджені внаслідок ракетних ударів і атак "Шахедів". По-друге , існують фінансові проблеми. Заборгованість учасників енергоринку перед один одним і перед державою, становлять приблизно 200 мільярдів гривень.

, існують фінансові проблеми. Заборгованість учасників енергоринку перед один одним і перед державою, становлять приблизно 200 мільярдів гривень. По-третє, є труднощі з постачанням сировини, такої як вугілля та природний газ, для виробництва електроенергії.

Однак основною загрозою для енергогенерації фахівець вважає саме падіння середньодобової температури в Україні. За його словами, при падінні температури від -8 до -10 градусів споживання електроенергії може зрости на 20%, що загрожує аварійними відключеннями.

Експерт також наголосив, що при температурі від 0 до -2 градусів можна ще знайти вільні обсяги електроенергії в Європі для компенсації дефіциту, але замінити 20% обсягу буде вже практично неможливо.

За словами Попенка, блекаут наступить не одразу після падіння температури. Пройде декілька днів перед тим, як відбудеться суттєвий стрибок споживання.

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Згадаємо, що заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук констатувала: графіки відключення світла уже розроблені. Однак поки застосовувати їх не планують через відсутність дефіциту в енергетиці.

Водночас, на її думку, відключення світла стануть можливими лише в разі інтенсифікації обстрілів з боку російських окупантів.