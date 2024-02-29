За його голову росіяни давали 100 тисяч: один з найвідоміших розвідників показав своє обличчя
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Один із визначних розвідників країни Володимир Климов вперше показав своє обличчя та розповів про своє поточне місце служби. Раніше він отримав поранення під час операції з визволення Київщини від окупантів.
Володимир родом із Маріуполя, розпочав свою військову службу у 2007 році, після чого вирішив звільнитися. У 2014 році він відгукнувся на мобілізацію та взяв участь у захисті України.
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Що відомо про розвідника
В 2014 Володимир Климов взяв участь у боях за Савур-Могилу. З 2015 року приєднався до 130 розвідувального батальйону, де продовжив свою службу.Зверніть увагу! У 2014 році одна з найнапруженіших точок на Донбасі була Савур-Могила, що розташовується всього за десять кілометрів від російського кордону. Там військові отримали наказ – вибити терористів та утримувати висоту. Протягом 12 днів відбувалися напружені бої, які супроводжувалися обстрілами з танків, артилерії та систем "Град", часто через кордон між Україною та Росією.
Має числені поранення. Останнє поранення отримав під час звільнення Київщини від ворога. Отримав групу з інвалідності,
– мовиться у повідомленні.
У 2023 році Володимир Климов відновив свою службу в Збройних силах України та зараз працює в Територіальному Центрі Комплектування.
За його словами, значна частина осіб, які служать в ТЦК, мають великий військовий досвід і поранення.
Втрати окупантів: останні новини
- Представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що Збройні Сили України атакували скупчення окупантів у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. За попередніми даними, внаслідок удару 19 загиблих російських окупантів, серед яких заступник командира російського військового підрозділу.
- Також російська армія за 29 лютого втратила 3 літаки Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначає, що, схоже, після попередніх невдач з авіацією до окупантів ніяк не доходить, і ніяких висновків російські пілоти не роблять.
- У Генштабі також заявили, що противник за минулу добу втратив ще 1 150 військовослужбовців. Таким чином, загальна кількість втрат становить 413 760 осіб. Додатково наші захисники знищили 23 танки росіян, 44 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему.