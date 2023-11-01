П'яним збив на смерть 76-річного велосипедиста: на Прикарпатті заарештували депутата

У селі Голинь Калуського району 37-річний водій автомобіля Volvo XC-60 наїхав на 76-річного велосипедиста. Винуватця ДТП заарештували.

Аварія трапилася на трасі Н-10 Стрий – Чернівці. Постраждалий загинув на місці.

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Депутата помістили під варту

Івано-Франківський міський суд 27 жовтня обрав депутату Калуської міської ради Тарасу Бараничу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він перебуватиме у СІЗО щонайменше до 24 грудня 2023 року.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, з'ясували, що він перебував за кермом Volvo нетверезим. У крові депутата виявили 1,12 проміле алкоголю. Слідчі повідомили йому про підозру за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель постраждалого.

Правоохоронці не повідомили особу водія, однак зазначили, що він є жителем села Сівка-Калуська та депутатом однієї із місцевих рад. За даними місцевого видання "Вікна", мовиться про депутата Калуської міської ради Тараса Барнича, який працює на посаді старшого пожежника-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Санкція статті передбачає суворе покарання – від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

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