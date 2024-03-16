Макрон відповів на питання, чи заарештують Путіна у випадку його візиту до Франції
16 березня 2024, 23:14Читать новость на русском
У зв'язку з річницею висадки союзників у французькій Нормандії журналісти запитали Еммануеля Макрона щодо президента Росії. У президента Франції поцікавилися, чи заарештують міжнародного воєнного злочинця Владіміра Путіна, якщо він опиниться у цьому регіоні.
Еммануель Макрон дав в інтерв'ю українським журналістам. Їхню розмову транслювали в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що відповів Макрон
Макрон не дав прямої відповіді на питання, чи заарештує Франція Владіміра Путіна.
Це питання, я думаю, не на порядку денному. Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) не планує приїхати,
– заявив французький лідер.
Інші заяви Макрона
- Під час цього інтерв'ю французький лідер відповів на питання, чи готовий він розмовляти з Путіним, якщо російський диктатор подзвонить. Макрон заявив, що візьме слухавку та послухає, що той відповідатиме.
- Також президент Франції пояснив, чому змінилася стратегічна позиція його держави щодо Росії. За словами Макрона, він прийшов до висновку, що сьогодні ситуація як ніколи складна, адже країна-агресорка готується до тривалої війни та продовжує військове виробництво.
- Крім того, Макрон виступив за надання додаткових гарантій Україні від союзників. Він хоче, щоб наша держава мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори з Росією стануть можливими.