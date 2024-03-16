Макрон відповів на питання, чи заарештують Путіна у випадку його візиту до Франції

16 березня 2024, 23:14
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У зв'язку з річницею висадки союзників у французькій Нормандії журналісти запитали Еммануеля Макрона щодо президента Росії. У президента Франції поцікавилися, чи заарештують міжнародного воєнного злочинця Владіміра Путіна, якщо він опиниться у цьому регіоні.

Еммануель Макрон дав в інтерв'ю українським журналістам. Їхню розмову транслювали в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відповів Макрон

Макрон не дав прямої відповіді на питання, чи заарештує Франція Владіміра Путіна.

Це питання, я думаю, не на порядку денному. Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) не планує приїхати,
– заявив французький лідер.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це сталося 17 березня 2023 року. Диктатора звинувачують у незаконній й насильницькій депортації та переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих районів України до Росії, що є ознакою геноциду та вважається злочином проти людства. Якщо Путін опиниться на території 123 країн, які визнають юрисдикцію МКС, то ці держави мають його заарештувати та видати в Гаагу.

Інші заяви Макрона

  • Під час цього інтерв'ю французький лідер відповів на питання, чи готовий він розмовляти з Путіним, якщо російський диктатор подзвонить. Макрон заявив, що візьме слухавку та послухає, що той відповідатиме.
  • Також президент Франції пояснив, чому змінилася стратегічна позиція його держави щодо Росії. За словами Макрона, він прийшов до висновку, що сьогодні ситуація як ніколи складна, адже країна-агресорка готується до тривалої війни та продовжує військове виробництво.
  • Крім того, Макрон виступив за надання додаткових гарантій Україні від союзників. Він хоче, щоб наша держава мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори з Росією стануть можливими.

Автор: Петро Залива