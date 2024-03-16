Макрон відповів на питання, чи заарештують Путіна у випадку його візиту до Франції

У зв'язку з річницею висадки союзників у французькій Нормандії журналісти запитали Еммануеля Макрона щодо президента Росії. У президента Франції поцікавилися, чи заарештують міжнародного воєнного злочинця Владіміра Путіна, якщо він опиниться у цьому регіоні.

Еммануель Макрон дав в інтерв'ю українським журналістам. Їхню розмову транслювали в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відповів Макрон

Макрон не дав прямої відповіді на питання, чи заарештує Франція Владіміра Путіна.

Це питання, я думаю, не на порядку денному. Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) не планує приїхати,

– заявив французький лідер.

Інші заяви Макрона

Під час цього інтерв'ю французький лідер відповів на питання, чи готовий він розмовляти з Путіним, якщо російський диктатор подзвонить. Макрон заявив, що візьме слухавку та послухає, що той відповідатиме.

Також президент Франції пояснив, чому змінилася стратегічна позиція його держави щодо Росії. За словами Макрона, він прийшов до висновку, що сьогодні ситуація як ніколи складна, адже країна-агресорка готується до тривалої війни та продовжує військове виробництво.

Крім того, Макрон виступив за надання додаткових гарантій Україні від союзників. Він хоче, щоб наша держава мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори з Росією стануть можливими.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це сталося 17 березня 2023 року. Диктатора звинувачують у незаконній й насильницькій депортації та переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих районів України до Росії, що є ознакою геноциду та вважається злочином проти людства. Якщо Путін опиниться на території 123 країн, які визнають юрисдикцію МКС, то ці держави мають його заарештувати та видати в Гаагу.