Конституція допускає обмеження прав, – Веніславський про вилучення автомобілів для потреб армії

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Повідомлялося, що працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ. Веніславський розставив усі крапки над "і".

Нагадаємо, що відповідне рішення було ухвалено 11 квітня. За нього проголосували 283 народних обранці. Його ухвалено в цілому в редакції, яку надав комітет з національної безпеки оборони та розвідки. Водночас з ініціативи вилучили пункти, які стосувалися демобілізації військовослужбовців.

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Чи відбиратимуть авто для потреб армії

Представник Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський розповів, зо хоч вилучення машин у громадян України під час воєнного стану цілком можливе, відбирати легкові авто для потреб армії не будуть.

За його словами, сама процедура, яку додали до законопроєкту №10449 про мобілізацію в Україні, Конституції не суперечить. Однак станом на зараз йдеться винятково про "специфічні транспортні засоби".

Конституція України допускає обмеження прав свобод людини й громадянина. Зокрема, акцентую вашу увагу, в питаннях володіння та користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану,

– сказав український посадовець.

Він додав, що це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.

Втім, депутат зауважив, що йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучити – цього не буде", – наголосив він.

Однак, як зазначив Веніславський, якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки й оборони, то вони можуть бути вилучені.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що закон, який ухвалила Рада, встановлює військово-транспортний обов'язок, аби забезпечити під час воєнного стану армію транспортними засобами та технікою.

Згідно з оприлюдненим документом, "мобілізовувати" транспортні засоби можуть представники ТЦК – на примусовій та безоплатній основі. Дані військкоматам щодо власності надасть МВС.