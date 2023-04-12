У російських еліт забиратимуть паспорти: чи може це спровокувати бунти

За даними Інституту вивчення війни, російські спецслужби вилучають паспорти в російських високопосадовців. Усе, щоби вони не втекли за кордон. До того ж, прем'єр Росії Міхаіл Мішустін заборонив російським урядовцям виїжджати за кордон без його дозволу.

Та мобілізація цього не стосується. Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що той факт, що у російських еліт забирають паспорти – їм не сподобається.

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"В цілому треба розуміти, що російські еліти взагалі на 90% незадоволені тим, що відбувається й проклинають у своєму вузькому колі Путіна", – заявив він.

Так говорять усі

Політолог зазначив, що розмова музичного продюсера Йосипа Пригожина та російського мільярдера Фархада Ахмедова, які обговорювали невдоволення російським диктатором та війну проти України, абсолютно показова.

"Щойно цю розмову виклали, я надіслав її своєму візаві, який працює в урядових колах (Росії – 24 Канал). І я кажу: "Послухай. Ніби лояльні люди, а міркують-то як опозиціонери", – заявив Галлямов.

На що його співрозмовник відповів, що такі розмови слухає 24 години 7 днів на тиждень. Мовляв, всі так говорять.

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Недовіра Путіна

В цілому, російський істеблішмент налаштований дуже значить по-антипутінськи. І цей крок із вилученням паспортів є доказом того, що Путін теж так само ситуацію сприймає. Тобто він їм не довіряє,

– наголосив він.

Диктатор боїться, що російська еліта почне втікати з країни-агресорки через своє невдоволення.

"І, звісно, така недовіра з його боку й неможливість кудись поїхати, вона, звісно, розізлить їх. Але чи стане це "соломинкою", яка зламає хребет верблюду… не знаю. Адже з іншого боку, вони всі його дуже бояться", – зазначив він.

Мовляв, то люди з вікна випадають, то відбуваються дивні самогубства цілими родинами.

"За минулий рік багато таких історій бачили. І труси "Новічком" можуть змазати, зокрема, на Заході, якщо втечеш", – додав він.

Сильний страх еліти

Усе через те, що страх в російської еліти сильний і не факт, що нині по факту вона обуриться.

"Все ж таки, я думаю, врешті-решт, рвоне точно в якийсь момент", – наголосив політолог.

Адже розбіжності між тираном, який збожеволів, та реальними потребами нації – діаметрально протилежні речі.

Що призведе до революції

"І в таких ситуаціях завжди відбувається революція. Питання – скільки часу на її підготовку, її здійснення піде, адже страх – серйозний фактор і на ньому певний час можна триматися", – сказав Аббас Галлямов.

Він припускає, що найімовірніше, це станеться після певних серйозних поразок на фронті.

"Як на мене, досить близько ми підійшли восени торік, коли були розбиті російські війська спочатку під Харковом, потім відступили з-під Херсона. І тоді в той момент режим, очевидно, захитався", – заявив політолог.

І тоді на це вказувало багато непрямих ознак.

У той момент (режим – 24 Канал) втримався. Якщо ще буде хвиля таких же поразок, то цього разу, не факт, що витримає. Треба, аби люди відчули, що режим різко ослаб,

– розказав він.

Мовляв, тоді, звісно, народ буде незадоволений і зможе повстати.

"І еліти можуть почати діяти, щоби зробити спробу якогось перевороту. І силовики в цьому можуть брати участь", – підсумував Аббас Галлямов.

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