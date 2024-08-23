Заборона УПЦ МП: голова Верховної Ради вже підписав законопроєкт
Джерело:Верховна Рада
Напередодні, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП. Відповідний законопроєкт підписав голова парламенту.
Так, Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про заборону УПЦ МП. Документ вже направили президенту.
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Стефанчук підписав закон про заборону УПЦ МП
Згідно з карткою законопроєкту, голова Верховної Ради підписав і повернув його 23 серпня. Закон вже направили на підпис Володимиру Зеленському.
Додамо, раніше Стефанчук розповів, що релігійні організації будуть мати 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. У разі порушення цих термінів, їх можуть визнати в суді такими, що припинили свою діяльність.
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Зверніть увагу! Напередодні президент заявив, що законопроєкт може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Володимир Зеленський наголосив, що цей закон повинен спрацювати й додати Україні соборності, реальної нашої духовної єдності.