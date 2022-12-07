Житомирська облрада прийняла рішення про заборону діяльності релігійних громад УПЦ МП

На засіданні Житомирської обласної ради 7 грудня депутати прийняли рішення про заборону УПЦ МП. За проголосували 36 депутатів.

За результатами голосування облрада звернеться до центральних органів влади України з проханням заборонити діяльність релігійних громад УПЦ МП. Рішення фактично прийняли без обговорення, одразу поставивши на голосування.

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На УПЦ МП накладуть санкції

Депутати просять накласти санкції на керівництво УПЦ МП. Також нардепи пропонують накласти арешти на рахунки та майно керівництва Московського патріархату, щоб спрямувати їх на відбудову України.

Житомирська облрада просить забезпечити невідкладну реєстрацію документів релігійних організацій громад, які змінили підлеглість у канонічних та організаційних питаннях, прийнявши рішення про перехід до Православної церкви України.

У зверненні також ідеться про необхідність забезпечення швидкого та дієвого реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором і ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів УПЦ МП, зокрема і високого рангу.

Також депутати звернулися до Міністерства культури та інформаційної політики щодо негайного призупинення використання пам'яток історії та архітектури представниками Московської церкви.

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