Просто сюрреалізм: окупаційне керівництво ЗАЕС надіслало нові вказівки персоналу електростанції

На Запорізькій атомній електростанції, яку контролюють російські загарбники, критична ситуація. Через це окупаційне керівництво ЗАЕС розіслало працівникам нові вказівки.

Про це 24 Каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Росіяни, які захопили одну з найбільших атомних електростанцій у Європі, закликають людей обмежити використання електроенергії.

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ЗАЕС не виробляє електроенергію

Окупаційне керівництво ЗАЕС розіслало керівникам цехів електростанції вказівку. Вона передбачає те, щоб увесь персонал, який працює на АЕС й живе в Енергодарі, виконував вимогу керівництва станції про необхідність вимкнення вдома всіх енергоємних приладів.

Тобто не користуватися вдома електрочайниками, кип'ятильниками, бо в окупантів немає стільки електроенергії, щоб її всім вистачило,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

ЗАЕС – одна з найбільших атомних електростанцій у Європі. Проте зараз вона не виробляє електроенергію, а навпаки лише споживає її з української енергомережі.

Просто сюрреалізм – окупанти біля цього величезного енергооб'єкта роздають вказівки про економію електроенергії,

– мовив кореспондент із Запоріжжя.

Зазначимо, що тимчасово окупована Запорізька АЕС заживлена з об'єднаною енергосистемою України. Росіяни регулярно здійснюють обстріли, пошкоджуючи високовольтні лінії. Через відключення лінії живлення на електростанції може статися блекаут, який спричинить ядерну катастрофу.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу 21 листопада Запорізька АЕС втратила підключення до однієї з ліній живлення. Попри постійні обстріли, енергетики відновили високовольтну лінію живлення, що дозволило уникнути блекауту. До слова, атомна електростанція була двічі за тиждень на межі блекауту через російські удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив необхідність повернення станції під контроль України для забезпечення безпеки.