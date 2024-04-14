В чому важливість "холодного зупину" Запорізької АЕС: у Міненерго пояснили

Запорізька атомна електростанція перевела шість реакторних блоків у стан "холодного зупину". У Міненерго розповіли, чому це важливо.

За їхніми словами, це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

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6 реакторів в стані "холодного зупину"

Як зазначає Міністерство енергетики України, під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено.

Там додали, що реактори АЕС також потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.

У Міненерго зазначили, що проблема з водою стала гострішою, коли окупаційні війська зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.

Додамо, що стан холодної зупинки означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що охолоджує.

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