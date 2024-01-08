Були й "Кинджали": ворог атакував Україну 59 повітряними засобами нападу

Росія масовано атакувала Україну з авіації. Деталі удару розповів Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну з бомбардувальників різними видами озброєння. Водночас вночі ворог також запускав "Шахеди".

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Росія запустила 59 засобів повітряного нападу противника

Ворог запустив за весь час майже 60 повітряних цілей. Зокрема:

8 ударних БпЛА типу "Шахед" з району Приморсько-Ахтарськ – Росія;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – Росія.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Ворог завдав ударів по військових об'єктах та по цивільній інфраструктурі.

Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Сили протиповітряної оборони знищили:

8 ударних БпЛА типу "Шахед";

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Росія атакувала Україну 8 січня