У лютому Путін хоче оголосити загальну мобілізацію в Росії, – Жданов

У грудні в Росії можуть оголосити продовження мобілізації. А на лютий може бути запланована загальна мобілізація всіх росіян.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що в Росії дружини "мобіків" збунтувались через погане забезпечення.

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Мобілізація у грудні

Жданов розповів, що в Росії планують провести чергову мобілізацію у грудні. А ось у лютому Путін хоче оголосити загальну мобілізацію всієї країни. Це при тому, що навіть часткова мобілізація викликала в Росії купу проблем.

Цікаво подивитись, як у них справи з призовом. Думаю, що наша або Західна розвідка скоро розкажуть нам про їхні проблеми. Чи, можливо, в них немає проблем, а біля військкоматів черги,

– зазначив військовий експерт.

Загальна мобілізація – безглузде кровопролиття

Він продовжив: Путін розуміє, що війна програна. Але Кремль хоче забруднити у крові весь російський народ, перетворивши війну на народну. Після загальної мобілізації поняття "хорошого росіянина" не існуватиме, бо воювала вся нація.

"Питання кінця війни – питання часу. Загальна мобілізація просто його відтягуватиме. Це безглузде кровопролиття", – зауважив Жданов.

Жданов про те, що в лютому Путін хоче оголосити загальну мобілізацію: дивіться відео

Росії необхідний протест

За його словами, ніяких змін у Росії не відбудеться, якщо росіяни не вийдуть на протест. Розгром російської армії ЗСУ не призведе до демократичних покращень. Свого часу українці виборювали кров'ю на Майдані своє право на демократію.

Якщо питання розгрому російської армії – це вже питання навіть не кількох років, а кількох місяців, то питання зміни державності в Росії може розтягнутись на десятиліття. Усе залежить від громадян Росії,

– наголосив військовий експерт.

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