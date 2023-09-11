Путін оголосить загальну мобілізацію: у легіоні "Свобода Росії" припустили, коли саме

У Росії давно подейкують про те, що загальної мобілізації не уникнути. Кремль може скористатись часовим проміжком між "єдиним днем голосування" та президентськими виборами 2024 року.

Втім оголошення загальної мобілізації більше пов'язане не з політичними причинами, але ситуацією на полі бою. Про це 24 Каналу розповів Олексій Барановський – радник із комунікацій легіону "Свобода Росії", відзначивши, що це буде неминуче.

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Що стане поштовхом для оголошення мобілізації

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії планують мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб, 40 тисяч окремо хочуть призвати з Чеченської республіки для так званих "заградотрядів".

Основне навантаження ляже на національні республіки та "нових росіян" – колишніх мігрантів з країн Азії. Повторюватимуть той самий трюк, що в ОРДЛО, тобто забиратимуть українців в російську армію,

– зазначив Олексій Барановський.

Фактично кремлівська влада використовуватиме ті ж ресурси, що й раніше. Нічого нового вигадати вони не зможуть, бо запроваджувати мобілізацію у великих містах бояться.

"Будь-які протести вони справді можуть придушити, але навіщо проводити таку загальну мобілізацію, якщо її можна не проводити. Якщо вони почнуть втрачати окуповані території, Крим, а вони почнуть, тоді Путіну справді нічого не залишиться", – наголосив Барановський.

Поки до критичної точки росіяни у війні іще не дійшли, але це не означає, що до неї таки не дійдуть. І тоді загальна мобілізація стане єдиною опцією для кремлівського диктатора.

Додамо, що для мобілізованих, очевидно, не буде розкоші у вигляді нової техніки чи потужного екіпірування. Для них хіба що розконсервують радянські запаси озброєння і воювати доведеться з ними.

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