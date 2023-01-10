Загальна мобілізація в Україні: хто може проводити військовий облік

В країні триває загальна мобілізація та воєнний стан. З початком 2023 року правила ведення військового обліку дещо змінилися.

Хто тепер може його проводити – розповідає 24 Канал. Зазначимо, що під призов в Україні підпадають військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років.

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Хто має вести військовий облік у 2023

У новому 2023 році уряд затвердив нові правила військового обліку в Україні. Також виокремили перелік установ, які мають вести військовий облік.

Серед них:

Центральні та місцеві органи виконавчої влади або інші держоргани;

місцеве самоврядування;

військове управління;

військові частини ЗСУ чи будь-які інші законні військові формування;

правоохоронці та спецпризначенці;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати);

підприємства, установи та організації;

освітні заклади або заклади охорони здоров’я.

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