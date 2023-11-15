Заборонено відправляти на фронт: хто може служити лише за місцем проживання

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають, всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Ті, хто має відстрочку, можуть призватися добровільно, але існують чіткі обмеження, кого заборонено відправляти на фронт.

Існують правила проведення мобілізації в Україні, і вони передбачають відстрочку для окремих чоловіків. Законодавством передбачені певні категорії мобілізованих, яких заборонено переводити в інші місця служби, крім як за місцем проживання, передає 24 Канал.

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Що означає відстрочка від мобілізації

Відстрочка означає, що військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо в них наявна хоча б одна з підстав, передбачених законом, і вони можуть довести її наявність відповідним документом в ТЦК.

Військовозобов'язаний може сам вирішувати, як саме скористатися відстрочкою. Якщо він може її довести, то не підлягає мобілізації, проте може стати добровольцем.

Кого заборонено відправляти на фронт

Відповідно до українського законодавства, є 10 категорій військовозобов'язаних, які у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

До них відносяться особи з відстрочкою за станом здоров’я та сімейними обставинами:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико – соціальної експертної комісії чи лікарсько – консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Кого можуть залучити до служби