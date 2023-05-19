Мобілізація в Україні: як отримати відстрочку від служби в армії

В Україні вже понад рік триває воєнний стан та загальна військова мобілізація. Тому чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути залучені до лав Збройних Сил.

Попри це, українське законодавство все ж передбачає окремі випадки, коли громадяни можуть отримати відстрочку від армії. Це закріплено у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, інформує 24 Канал.

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Як можна отримати відстрочку від служби в армії

Згідно з законом, відстрочку від мобілізації можуть отримати досить велика категорія українців. Це і багатодітні батьки, тимчасово непридатні за станом здоров’я, заброньовані підприємствами, установами та організаціями, особи з інвалідністю, студенти, аспіранти та багато інших українців.

Юрист Ілля Шипко розповів, що військовозобов'язані мають самостійно визначити, під яку саме категорію звільнення підпадають. Далі вже в залежності від ситуації громадяни повинні підготувати пакет документів, що буде підтверджувати право на отримання відстрочки від мобілізації. Усі папери мають бути належним чином завірені.

Наприклад, якщо у чоловіка є на утримання троє або більше дітей, то він повинен надати при зверненні до ТЦК та СП копії свідоцтв про народження дітей, де він зазначений батьком,

– зазначив Шипко.

Після цього людина має особисто написати заяву у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щодо надання відстрочки від мобілізації. Військкомат зобов’язаний розглянути таку заяву та за наявності підстав надати відстрочку від служби в армії.

Ілля Шипко наголосив, що відомості про надання відстрочки від мобілізації повинні обов'язково внести у військово-обліковий документ. Тільки після цього громадянина не мають права мобілізувати до Збройних Сил.

Скільки часу діє відстрочка від мобілізації

Отримати відстрочку від мобілізації можливо тільки, якщо військовозобов’язаний ще не набув статусу військовослужбовця. Тобто, коли особу зарахували до військової частини, то право на отримання відстрочки від мобілізації ця людина не має.

За словами юриста, конкретного часу, який би фіксував тривалість відстрочки від мобілізації, немає, оскільки все залежить від обставин та умов відстрочки кожного громадянина.

"Тобто доки не мине обставина, яка надає право на відстрочку, то до цього часу й буде діяти відстрочка від мобілізації", – підкреслив Шипко.

Наостанок він зауважив, що якщо ТЦК та СП не приймають заяву про надання відстрочки від мобілізації, то особа може надіслати заяву з усіма завіреними документами поштою до самого військкомату. Крім цього, туди треба додати рекомендований лист з описом вкладення пакету документів.

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