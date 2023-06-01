Пригожин вимагає оголосити загальну мобілізацію в Росії: чому Путін не наважується на це

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин закликає оголосити у Росії загальну мобілізацію. Крім того, вірний пес кремлівського диктатора Рамзан Кадиров вважає, що в країні має бути введено воєнний стан.

Путін не йде на такий крок, адже просто боїться. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Результату не буде

На тлі операцій російських добровольців на території країни-агресорки В'ячеслав Гладков та інші очільники прикордонних регіонів заявляють про створення територіальної оборони. Проте окупанти бідкаються, що немає зброї.

Це як в анекдоті: "Чому ви програли війну? Пункт перший: не було патронів". Все, інші пункти неважливі. Що це за тероборона без зброї? Можете з рогатками їх пустити проти РДК, подивимося на результат,

– сказав Фейгін.

Ба більше, можна згадати 21 вересня 2022 року, коли у Росії оголосили часткову мобілізацію. За словами самого Путіна, вони зібрали 325 тисяч людей.

"Вони усі воюють – або на першій лінії, або далі, або в тилу поблизу фронту. І який результат? Взяття Соледара й частково Бахмута? Більше нічого", – підкреслив російський правозахисник.

Нехай росіяни наберуть ще 500 тисяч, а це – неймовірне навантаження. Потрібні озброєння, амуніція, навчання, офіцери і так далі. Ймовірно, відповідних можливостей у такому обсязі вже немає. Бійців можна просто взувати й одягати в абищо, давати АКМ й відправляти на фронт.

Однак Путін усвідомлює, що вирішального результату це не принесе. Російським військам не вдасться "дійти до Києва".

А чому раніше не дійшли, хто їм заважав? Спершу вони не дійшли, коли почали війну 24 лютого, потім Пригожин тут стрибав і розповідав казки. Де результат?,

– акцентував опозиціонер.

Натомість Україна за підтримки західних партнерів готується до контрнаступу. Як зауважує Фейгін, навряд чи росіяни встигнуть провести загальну мобілізацію, щоб врятуватися від нього.

"А воєнний стан, я думаю, вони введуть. У прикордонних регіонах ввели так званий "особливий стан", найімовірніше, зараз його перекваліфікують", – підсумував Марк Фейгін.

Фейгін про мобілізацію та воєнний стан у Росії: дивіться відео

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