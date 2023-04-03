"Не могли підключити кисень": наречена "Да Вінчі" пригадала, як намагалась врятувати коханого
Українська парамедикиня Аліна Михайлова, наречена Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, попри біль, змогла розповісти події того страшного дня, коли її коханий загинув.
Дівчина розповіла, що їхала рятувати важкого "трьохсотого" й відчувала, що цей поранений – її коханий і дуже переживала, чи зможе надати близькій людині допомогу. Коли їй підтвердили, що поранення отримав саме "Да Вінчі", у неї "закінчилося все життя", пригадала дівчина в інтерв'ю Front 18.
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"Весь в крові і непритомний"
За словами Аліни, буквально за 30 хвилин до російського обстрілу "Да Вінчі" написав їй повідомлення, в якому запитував, як у неї справи і чи все нормально. Наречена попросила його бути обережним.
Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу... Я просто... У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (позивний побратима Коцюбайла). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він повністю непритомний,
– згадала жінка.
Втім, уже за декілька хвилин Аліна опанувала себе й усвідомила, що не може не спробувати врятувати воїна.
Евакуаційна машина вже їхала, Михайлова пролізла з переднього сидіння до каталки через вікно, хоч і була в повній амуніції.
"Кисень не могли підключити, бо була розірвана трахея"
"Це не те що ти думаєш!", – намагався заспокоїти Аліну анестезіолог, але, як згадала Михайлова, у неї тремтіли руки, коли вона готувала препарат.
Коли на монітор вивели пульс і тиск пораненого, дівчина зрозуміла, що справи дуже погані.
І ми підключаємо цей монітор – а там нуль показників... Я на нього дивлюся, кажу: "Марику, робіть що-небудь!" Він його заінтубував і не міг підключити кисень, тому що у нього була розірвана трахея,
– розповіла парамедикиня.
Дівчина плакала, коли згадувала те, що було далі: "Да Вінчі" був весь у крові, вони намагалися застосовувати кисневий мішок, але це не допомогло, і вона вперше в житті читала молитву "Отче наш".
"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – визнала Аліна.
Як загинув "Да Вінчі"
- Дмитро Коцюбайло, командир "Вовків Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом 7 березня. Військовий потрапив під ворожий обстріл.
- Попрощалася з Героєм України 9 березня на Прикарпатті, звідки родом Дмитро, а поховали героя на Аскольдовій могилі 10 березня.
- Володимир Зеленський у день прощання з "Да Вінчі" посмертно нагородив Героя "Хрестом бойових заслуг".