Про це повідомили 26 липня. Також медики розповіли, чому малюка не вдалося врятувати.

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Чому померла дитина

Правоохоронці розслідують цей випадок, як злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо вину матері зможуть довести в суді, вона проведе за ґратами до 5 років.

Завідувач відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров розповів, що стан дитину був вкрай важким. Хлопчику протягом 8 годин робили операцію.

З одного боку це було механічне пошкодження внаслідок падіння на саму трубу. Це пошкодження промежини. Крім цього, гідроудар струменя фонтану завдав численних ушкоджень внутрішніх органів,

– сказав медик.

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