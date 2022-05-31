Загибель французького журналіста на Луганщині: кваліфіковано як порушення законів війни

Російські окупанти 30 травня на Луганщині цинічно обстріляли евакуаційний броньований автомобіль. Французький журналіст Фредерік Леклерк отримав смертельне поранення.

Леклерк пішов з життя на місці трагедії. Окрім того, під час артобстрілу постраждали троє людей. У колеги Леклерка діагностували осколкове поранення. У перекладачки – контузію. Також окупанти поранили патрульного поліцейського.

Зауважте Рішуче засуджуємо це вбивство, – у МЗС відреагували на смерть французького журналіста

Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Луганської області.

​Загибель французького журналіста внаслідок артобстрілу Лисичанська – розпочато провадження,

– мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зауважте! Фредерік Леклерк – французький журналіст, оператор та фотограф – працював на телеканалі BFM TV. Смертельне поранення отримав, перебуваючи в евакуаційному автобусі. Журналіст працював над матеріалом про людей, які змушені виїжджати з Луганщини, рятуючись від російських окупантів. Після трагедії евакуацію зупинили.

Загалом Леклерк працював не лише на території Луганської області. Зокрема, на Миколаївщині він спільно з колегами робив сюжет про заблоковане зерно в українських портах.

Зеленський відреагував на загибель Леклерка

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 травня повідомив, що Леклерк став 32 медійником, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський пригадав свою розмову з BFM TV. Президент додав, що це було його перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.

Український лідер висловив співчуття колегам та рідним Леклерка.

Реакція Макрона

Еммануель Макрон заявив, що Леклерк "приїхав до України, аби показати реальність війни". Президент Франції також висловив співчуття рідним та колегам загиблого медійника. Макрон додав, що поділяє їхній біль.

Катрін Колонна – очільниця МЗС Франції – зауважила, що смерть Леклерка шокує. Франція вимагає якнайшвидше провести розслідування трагедії.

Колонна також додала, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу прихильність свободи преси та захисту журналістів у цілому світі.

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