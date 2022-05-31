Загибель французького журналіста на Луганщині: кваліфіковано як порушення законів війни

31 травня 2022 , 16:47
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Джерело:

МВС України

Російські окупанти 30 травня на Луганщині цинічно обстріляли евакуаційний броньований автомобіль. Французький журналіст Фредерік Леклерк отримав смертельне поранення.

Леклерк пішов з життя на місці трагедії. Окрім того, під час артобстрілу постраждали троє людей. У колеги Леклерка діагностували осколкове поранення. У перекладачки – контузію. Також  окупанти поранили патрульного поліцейського.

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Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Луганської області.

​Загибель французького журналіста внаслідок артобстрілу Лисичанська – розпочато провадження,
мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зауважте! Фредерік Леклерк – французький журналіст, оператор та фотограф – працював на телеканалі BFM TV. Смертельне поранення отримав, перебуваючи в евакуаційному автобусі. Журналіст працював над матеріалом про людей, які змушені виїжджати з Луганщини, рятуючись від російських окупантів. Після трагедії евакуацію зупинили

Загалом Леклерк працював не лише на території Луганської області. Зокрема, на Миколаївщині він спільно з колегами робив сюжет про заблоковане зерно в українських портах.

Зеленський відреагував на загибель Леклерка

  • Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 травня повідомив, що Леклерк став 32 медійником, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Зеленський пригадав свою розмову з BFM TV. Президент додав, що це було його перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.
  • Український лідер висловив співчуття колегам та рідним Леклерка.

Реакція Макрона

  • Еммануель Макрон заявив, що Леклерк "приїхав до України, аби показати реальність війни".  Президент Франції також висловив співчуття рідним та колегам загиблого медійника. Макрон додав, що поділяє їхній біль
  • Катрін Колонна – очільниця МЗС Франції – зауважила, що смерть Леклерка шокує. Франція вимагає якнайшвидше провести розслідування трагедії
  • Колонна також додала, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу прихильність свободи преси та захисту журналістів у цілому світі. 

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Автор: Мар'яна Бекало