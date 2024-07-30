Смерть біля укриття у Києві: охоронця, що не відчинив двері, засудили до 4 років у тюрмі

Деснянський районний суд Києва визнав винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей, сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва Вадима Мошкіна.

У червні минулого року люди не змогли укритися у підвалі поліклініки у Деснянському районі Києва, тому що вхідні двері були зачинені. Між будинками пролунав вибух, внаслідок чого загинули дві жінки й дитина, Мошкін був відповідальним за відкриття дверей під час тривоги.

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Вадима Мошкіна засудили до чотирьох років в'язниці

Суд визнав винним охоронця лікарні Вадима Мошкіна за статтею про завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані та позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу.

Зазначається, що такі дії охоронця під час балістичного обстрілу столиці росіянами 1 червня 2023 року призвели до смерті трьох людей, зокрема й 9-річної дівчинки, що обтяжує покарання. Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Важливо, що Мошкін не визнав своєї провини та не розкаявся у вчиненому правопорушення. Раніше він повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати.

Однак ще минулого року повідомлялося, що охоронець поліклініки був єдиним, хто визнав свою провину. За його словами, причиною трагедії стало те, що йому просто забракло часу, щоб відчинити усі двері. Йому ж суд обрав найсуворіший запобіжний захід.